ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

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Россиянку задержали в Крыму за подготовку теракта на железнодорожных путях. О происшествии рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

"В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка РФ 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, силовики нашли у девушки самодельные зажигательные устройства, а также обнаружили переписку, где она обсуждала планируемый теракт с куратором.

Ранее Федеральная служба безопасности показала кадры оперативной видеосъемки задержания россиянина, который готовил диверсию на Транссибирской магистрали.

На кадрах показано, как оперативники ночью останавливают мужчину, идущего вблизи железной дороги. На вопрос, что он делает, мужчина ответил, что просто гуляет. Однако затем злоумышленник подтвердил, что хотел пустить состав под откос.



Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму