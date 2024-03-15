В Белгородской области задержали россиянку при подготовке диверсии на ж/д объекте

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Россиянку, планировавшую диверсию по заданию спецслужб Украины на одном из объектов железнодорожного транспорта, задержали в Белгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным силовиков, женщину задержали с поличным.

"Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее силовики задержали жителя Москвы, который запускал БПЛА недалеко от объектов Минобороны РФ для воздействия на системы ПВО. В ФСБ добавили, что злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб. Задержанный работал на легион "Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ).

До этого ФСБ пресекла подготовку теракта в одном из административных зданий Карелии. Теракт по заданию спецслужб Киева готовил завербованный гражданин Белоруссии 1974 года рождения, добавили силовики.

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