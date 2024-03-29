Задержанный за шпионаж житель ЛНР заявил, что планировал взорвать больницу Луганска

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Житель ЛНР, которого задержали по подозрению в шпионаже и работе на Украину, признался, что весной 2023 года планировал взорвать больницу Луганска по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на видео, предоставленное пресс-службой УФСБ РФ по региону.

Мужчина рассказал, что перед ударом британскими ракетами Storm Shadow по предприятию "Поли-пак" в Луганске в мае 2023 года он вел там разведку.

"Я увидел, как стоит военная техника РФ – "КамАЗы", военные. Я это запомнил. Пришел домой. Через телеграм-бот, созданный спецслужбами Украины, подал геометку – ту, которую выбрал. Буквально две минуты спустя мне поступает сообщение от какого-то нового контакта, ранее мне неизвестного, Дима", – отметил задержанный.

По его словам, после общения с неизвестным стало ясно, что он из Службы безопасности Украины. После этого новый знакомый якобы подсказал задержанному методы конспирации и помог решить проблему со стипендией в техникуме на подконтрольной Киеву территории, где он тогда учился дистанционно. Уже весной 2023 года подозреваемому поручили провести разведку в районе бывшего предприятия "Поли-Пак" в Луганске.

"Я туда выдвинулся в начале мая – конце апреля и совершал там разведку. Двенадцатого мая по прилету по тем координатам, где я недавно был в качестве разведки, он мне сказал, этот Дима, что там был прилет и был успех – жертвы, разрушения, я радовался", – рассказал он.

Спустя несколько дней, 16 мая, задержанному якобы поступило новое задание от СБУ – заложить взрывное устройство возле автовокзала и больницы в Луганске. По словам местного жителя, он понимал, что могут быть жертвы среди мирного населения.

В агентстве напомнили, что 12 мая 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Луганск, в результате чего были ранены 6 детей, а также повреждены и разрушены административные здания заброшенных предприятий "Поли-Пак" и "Милам".

Информация о задержании подозреваемого в шпионаже появилась 29 марта. Уточнялось, что в ходе сбора данных о местоположении российских войск он руководствовался личными мотивами.