ФСБ в Ростовской области задержала мужчину, заявившего о готовности совершить теракт

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Российские спецслужбы задержали в Ростовской области мужчину, заявившего о готовности совершить теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, задержанный связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершить диверсионные и террористические акты в интересах организации.

Накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы в курсе, кто является организаторами террористических акций против России. Москва сделает все возможное, чтобы их наказать, заверил он.

До этого российские силовики задержали в Дагестане троих злоумышленников, планировавших совершить террористические акты. В ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органы безопасности задержали бандитов, нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.