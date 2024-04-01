01 апреля, 10:23Происшествия
ФСБ в Ростовской области задержала мужчину, заявившего о готовности совершить теракт
Фото: 123RF/flynt
Российские спецслужбы задержали в Ростовской области мужчину, заявившего о готовности совершить теракт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, задержанный связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней. Кроме того, он заявил, что готов совершить диверсионные и террористические акты в интересах организации.
Накануне директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что российские спецслужбы в курсе, кто является организаторами террористических акций против России. Москва сделает все возможное, чтобы их наказать, заверил он.
До этого российские силовики задержали в Дагестане троих злоумышленников, планировавших совершить террористические акты. В ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органы безопасности задержали бандитов, нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
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