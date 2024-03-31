ФСБ задержала троих террористов в ходе КТО в Дагестане

Фото: ТАСС/Национальный антитеррористический комитет

Российские силовики задержали в Дагестане троих злоумышленников, планировавших совершить террористические акты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", – говорится в сообщении.

Сотрудники ФСБ при осмотре мест задержания нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

В НАК добавили, что в ходе операции пострадавших среди местных жителей и потерь в личном составе сил правопорядка не выявили. Следственные действия продолжаются.

Ранее на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и Каспийска объявили режим контртеррористической операции (КТО). Он начал действовать с 05:35.

Спецназ ФСБ заблокировал вооруженных террористов в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска. Проживающих в прилегающих зданиях людей эвакуировали.