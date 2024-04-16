Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в "Крокусе" и украинских националистов

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Следствие доказало и закрепило документальными подтверждениями связь обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

В ходе совещания по безопасности на Северо-Западе России он также назвал это происшествие ярким примером бесчеловечности и сильной ненависти к РФ. По словам Патрушева, где бы ни скрывались исполнители, соучастники и организаторы, они все равно понесут наказание.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал 11 из них – четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны. Также в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

