Глава Росфинмониторинга: теракт в "Крокусе" реализовали с помощью международной сети

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Для реализации теракта в "Крокус Сити Холле" использовалась международная пособническая сеть, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Глава ведомства, находясь на форуме по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, назвал трагедию в "Крокусе" чудовищным террористическим актом против мирного населения.

"Мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть", – цитирует Чиханчина ТАСС.

Он также добавил, что террористы были заранее обеспечены финансами, оружием, боеприпасами, транспортом. Более того, для них подготовили пути отхода, а их действия координировались кураторами.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.

Владимир Путин неоднократно поручал установить всех заказчиков, спонсоров и организаторов теракта в "Крокусе". По его словам, спецслужбы продолжают работать в данном направлении. Президент заявил, что преступникам не удастся скрыться от возмездия.

