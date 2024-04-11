Минфин РФ ожидает принятия законопроекта о криптовалютах в 2024 году

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Законопроект о регулировании криптовалют в России могут принять в 2024 году. Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев считает, что одобрить инициативу могут до августа, сообщает газета "Известия".

По словам Яковлева, Центробанк, Минфин и Росфинмониторинг достигли соглашения по основным условиям. Они считают, что при введении инициативы стоит сфокусироваться на регулировании майнинга, а также использовании добытой в РФ криптовалюты во внешнеэкономических расчетах.

Законопроект о регулировании майнинга внесли в Госдуму в ноябре 2022 года. Он предусматривал легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности.

Инициативу поддержали в Ассоциации промышленного майнинга. Там считают, что благодаря ее реализации госбюджет сможет ежегодно пополняться на 50–60 миллиардов рублей.

До этого зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что регулятор не рассматривает криптовалюту в качестве расчетной единицы внутри страны. По ее мнению, инвестирование в криптовалюту может нести значительные риски. Вовлеченность банковского сектора в оборот криптовалют невысокая.

