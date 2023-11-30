ЦБ заявил о росте рисков, связанных с вложениями россиян в криптоактивы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России зафиксировал увеличение рисков, которые связаны с вложениями граждан РФ в криптоактивы, из-за запуска альтернативных биржевых площадок. Об этом сообщается в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Как отметили в ЦБ, по причине ухода из РФ крупных платежных систем и действий зарубежных регуляторов по обслуживанию россиян криптопосредниками граждане России сократили покупки криптоактивов с помощью российских банковских карт почти до нуля в третьем квартале 2023 года.

Кроме того, во втором и третьем кварталах 2023 года посещаемость гражданами РФ сайтов криптовалютных торговых площадок достигла 89,6 миллиона посещений, что на 1,6% меньше, чем за этот же период прошлого года. В ЦБ связали такой спад с сокращением интереса инвесторов к рынку криптоактивов из-за ужесточения денежно-кредитной политики в экономиках ведущих стран мира.

При этом в Банке России уточнили, что развитие российской инфраструктуры для оборота криптовалют увеличит риски для россиян, поэтому в ЦБ не собираются создавать подобного рода площадки.

"Нас беспокоят риски с точки зрения благосостояния граждан, риски мошенничества, инфраструктурные риски и так далее", – добавила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, уточнив, что деньги граждан должны работать на благо экономики РФ.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, в свою очередь, подчеркнул, что ведомство обнаружило увеличение в два раза сомнительных операций с применением криптовалюты. Так, ее использование фиксируется в террористических и мошеннических целях, а также в торговле наркотиками и в коррупционных схемах.

"Благодаря программному продукту, который вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили прозрачный блокчейн – он дает возможность проводить расследования по этим делам", – отметил он на встрече с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Сейчас, по его словам, к прозрачному блокчейну подключили примерно 7 тысяч сотрудников полиции и других ведомств, а также шесть международных стран.

Кроме того, Росфинмониторинг вместе с ЦБ помешали вывести в теневой сектор 320 миллиардов рублей в рамках антиотмывочной программы "Знай своего клиента". При этом Чиханчин подчеркнул, что на данный момент примерно 90% финансовых институтов и организаций стали соблюдать законы, а с 10% – еще осуществляется работа.

Директор ведомства уточнил, что в рамках программы было заблокировано 10 теневых площадок с оборотом в 28 миллиардов рублей, а также возбуждено около 1,5 тысячи уголовных дел. Более того, с злоумышленников уже удалось взыскать в бюджет страны порядка 11 миллиардов рублей.

Чиханчин рассказал также о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, на руководителей и участников которых было возбуждено около 380 уголовных дел, а также наложен арест на 2 миллиарда рублей.

"Почти все мошенники находятся в интернет-пространстве и их очень тяжело выявлять. Второе – вовлечение большого количества дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за небольшое вознаграждение. Рост в три раза в этом году", – заключил он.

Ранее Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов России в новом пакете антироссийских санкций. Запрет касается обслуживания криптовалютных кошельков и счетов, предоставления депозитарных услуг по криптоактивам.

Еврокомиссия пояснила, что новые санкции ужесточают существующие ограничения в отношении таких активов. Ранее разрешалось проводить операции с суммами до 10 тысяч евро, а теперь под запретом оказались все криптоактивы россиян.



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