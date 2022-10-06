ЕС ввел запрет на обслуживание криптоактивов россиян

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Евросоюз ввел запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов России в новом пакете антироссийских санкций. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Запрет касается обслуживания криптовалютных кошельков и счетов, предоставления депозитарных услуг по криптоактивам.

Еврокомиссия пояснила, что новые санкции ужесточают существующие ограничения в отношении таких активов. Ранее разрешалось проводить операции с суммами до 10 тысяч евро, а теперь под запретом оказались все криптоактивы россиян.

До этого совет ЕС одобрил восьмой пакет санкций в отношении России, в который вошел потолок цен на российскую нефть. Санкциями предусматривается запрет на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов из России, а также на оказание услуг, связанных с их транспортировкой в третьи страны. Ограничения запрещают импорт российских товаров на 7 миллиардов рублей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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