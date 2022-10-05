Боррель заявил, что Совет ЕС может согласовать новые санкции против РФ до конца дня

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Совет ЕС в течение дня согласует восьмой пакет санкций против РФ, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы ранее представили новый пакет санкций. Наши постпреды активно работали вчера ночью, продолжают работу. Надеюсь, что до конца пленарной сессии у нас будет договоренность Совета по новому пакету, предложенному Еврокомиссией", – передает РИА Новости его слова.

Отмечается, что пленарная сессия Европарламента закончится 6 октября. В среду, 5 октября, постпреды Евросоюза планируют завершить согласование санкций.

ЕС в рамках новых санкций в отношении РФ может внести в черные списки 29 человек.

Кроме того, в зарубежных СМИ сообщили, что Евросоюз планирует ввести ограничения на новые контракты с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью". Санкции будут предусматривать и запрет на импорт из России икры, сигарет, спиртного, стали и древесины.

Ранее Соединенные Штаты ввели в отношении России новый пакет санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Ограничения предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов при их наличии для указанных лиц.



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