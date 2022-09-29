ЕС в рамках новых санкций в отношении РФ может внести в черные списки 29 человек – СМИ

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Представители Евросоюза 30 сентября обсудят окончательное решение по новым санкциям в отношении России, сообщает издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В частности, в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС может внести в черные списки 29 человек, включая артистов Олега Газманова и Юлию Чичерину, а также исполнительного директора входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александра Кочкина.

При этом в основном список будет состоять из малоизвестных чиновников, связанных с проведением референдумов по присоединению к РФ.

Также Евросоюз планирует ввести ограничения на новые контракты с российскими нефтяными гигантами "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью". Ограничения предусматривают и запрет на импорт из России икры, сигарет, спиртного, стали и древесины.

Ранее сообщалось, что новые ограничительные меры Евросоюза лишат Россию дополнительно семи миллиардов евро доходов. По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, предлагается ввести новый запрет на импорт российской продукции.

Европейский союз введет также ограничения против граждан, которые будут обходить рестрикции против РФ. Еврокомиссией также было предложено ввести потолок цен на нефть РФ. Кроме того, ЕК выступила с инициативой расширить перечень запрещенных к поставке товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, а также химических веществ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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