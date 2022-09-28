Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций ЕС против России

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Новые ограничительные меры Евросоюза лишат Россию дополнительно 7 миллиардов евро доходов. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем ввести новый запрет на импорт российской продукции. Таким образом, товары из России не будут представлены на европейском рынке, что лишит РФ дополнительных доходов на сумму 7 миллиардов евро", – цитирует ее ТАСС.

По словам главы ЕК, Европейский союз введет также ограничения против тех граждан, которые будут обходить рестрикции против РФ.

Еврокомиссией также было предложено ввести потолок цен на нефть РФ. Кроме того, ЕК выступила с инициативой расширить перечень запрещенных к поставке товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, а также химических веществ.

"Некоторые развивающиеся страны по-прежнему нуждаются в поставках российской нефти по низким ценам. Это ограничение поможет снизить доходы России и сохранить стабильность мировых энергетических рынков", – заключила Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что принятие данных ограничительных мер возможно лишь единогласным решением. При этом, как уточняется, любое из 27 государств ЕС может его заблокировать на этапе согласования.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ограничительные меры Европейского союза в отношении РФ уже никому не интересны. При этом он уточнил, что в случае введения дополнительных санкций положение ЕС станет только хуже.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США ищет "гуру санкций" – международного экономиста-наблюдателя, который поможет избежать экономических потрясений на фоне усиления антироссийских санкций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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