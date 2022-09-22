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Экономика

04:32

Япония планирует расширить экспортные санкции против российских организаций – СМИ

экономика

Фото: depositphotos/denisismagilov

Япония намерена расширить экспортные санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. По данным агентства Kyodo, такое заявление сделал японский министр иностранных дел Есима Хаяси в ходе встречи с коллегами по G7 в Нью-Йорке.

Отмечается, что в санкционные списки планируют добавить российские организации, которые связаны с военной сферой. Других подробностей относительно возможных новых ограничительных мер против Москвы пока не приводится.

Также отмечается, что министры стран "Большой семерки" подтвердили намерение продолжать всестороннюю поддержку Киева и предпринимать меры по обеспечению энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее посол РФ в Токио Михаил Галузин заявил, что решение правительства Японии продолжить санкционное давление на Россию в связи с текущими событиями на Украине является недружественным шагом, снижающим вероятность возвращения отношений двух стран в нормальное русло. Дипломат призвал японские власти прекратить демонтаж связей между Москвой и Токио, поскольку он не принесет никаких выгод самому островному государству.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Японцы не стали отказываться от участия в российских энергетических проектах

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Сюжет: Санкции

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