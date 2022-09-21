В Финляндии предложили полностью запретить въезд для россиян

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Финляндия планирует полностью запретить въезд для российских граждан. Об этом сообщает газета Iltalehti со ссылкой на главу МИД страны Пекка Хаависто.

"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток", – сказал министр.

По его словам, для этого будет либо принят отдельный закон, либо будут внесены изменения в действующие правила. Соответствующая работа финскими властями уже ведется отметил Хаависто.

Он также заявил, что Финляндия не хочет быть транзитным хабом для россиян. Это касается даже тех граждан РФ, у которых есть шенгенские визы.

В начале сентября Совет ЕС окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

