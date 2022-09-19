Глава МВД Польши подписал постановление об ужесточении ограничений на въезд для граждан РФ

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский подписал постановление об ужесточении ограничений на въезд в страну для россиян.

"Это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии", – написал он в Twitter.

1 сентября руководители МИД стран ЕС на неформальном мероприятии в Праге договорились о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и РФ. Так, с 12 сентября, гражданам РФ могут начать выдавать визы исключительно для посещения конкретной страны ЕС. Таким образом доступ в шенгенское пространство становится закрыт.

На неформальной встрече также были достигнуты договоренности о том, что граничащие с РФ страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин приняли решение ввести ограничения на поездки россиян с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

Отмечалось, что исключения могут быть сделаны лишь для дипломатов, водителей грузовиков, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера.