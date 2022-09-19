В Совфеде обвинили страны Прибалтики и Польшу в нарушении прав человека

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Власти Литвы, Латвии, Эстонии и Польши систематически нарушают права человека из-за своей оголтелой русофобии, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.
Так сенатор прокомментировал вступление в силу в этих странах запрета на въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.
"Это свидетельствует о том, что страны Прибалтики и Польша страдают крайней степенью русофобии, которая называется русоненавистничеством. Это не соответствует никаким международным стандартам в сфере соблюдения прав человека. Это нарушение прав человека, нарушение права на свободу передвижения", – сказал Цеков.
Он отметил, что прибалтийские государства отказываются от своей истории и разрывают все связи с Россией и ее гражданами. По словам парламентария, такие решения неминуемо окажут негативное влияние на отношения с РФ.
"Они думают, что они наказали нас, граждан Российской Федерации, на самом деле это наказание для Польши и Прибалтики", – добавил Цеков.
В понедельник, 19 сентября, вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
Как сообщали в посольстве РФ в Риге, теперь россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии. В частности, их заставляют подписывать некое заявление с осуждением действий Москвы.
Латвия ограничит въезд в страну россиян с "шенгеном" с 19 сентября
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