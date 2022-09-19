Посольство РФ заявило о "вопиющих требованиях" пограничников Латвии к россиянам

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Россияне сталкиваются с провокациями при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в республику гражданам РФ с шенгенскими визами. Об этом сообщили в посольстве РФ в Риге.
В качестве примера в диппредставительстве привели требование подписать некое заявление с осуждением действий Москвы.
"К ним (россиянам. – Прим. ред.) предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать <...> во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список", – заявили в посольстве изданию РБК.
По данным дипведомства, в таких случаях решение о пропуске граждан РФ через границу принимают исключительно латвийские компетентные службы.
С 19 сентября вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
Ранее о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией объявила Швейцария. В кабмине этой страны заявили, что данное решение содействует проведению единой визовой политики в Европе.
Эстония, Литва, Латвия и Польша закроют въезд для граждан РФ с 19 сентября
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