Швейцария полностью приостановила облегченный порядок выдачи виз россиянам

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Швейцария приняла решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщили в правительстве страны – Федеральном совете.
"На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура", – приводит РИА Новости текст заявления.
В швейцарском кабмине отметили, что данное решение содействует проведению единой визовой политики в Европе.
Ранее стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Сообщалось, что после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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