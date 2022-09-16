Швейцария полностью приостановила облегченный порядок выдачи виз россиянам

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Швейцария приняла решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщили в правительстве страны – Федеральном совете.

"На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура", – приводит РИА Новости текст заявления.

В швейцарском кабмине отметили, что данное решение содействует проведению единой визовой политики в Европе.

Ранее стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Сообщалось, что после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.