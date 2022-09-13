В МИД РФ оценили слова члена ЕК о том, что туризм в ЕС является "привилегией" для россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Деление россиян на категориям для получения шенгенских виз является неприкрытым вмешательством во внутренние дела России, сообщается на сайте МИД РФ.

"За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для "утечки мозгов". Навешивание на россиян ярлыка "небезопасных", их разделение на "полезных и неполезных", а также разговоры о "привилегиях" посещать ЕС – это вопиющие проявления ксенофобии и ненависти к нашей стране, желание "отменить Россию" и заставить наших граждан отказаться от поддержки руководства страны и его независимой внешней политики", – отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, данные меры идут вразрез с базовыми международными документами о свободе передвижения в Европе и противоречат утверждениям представителей европейских институтов о необходимости "строить мосты".

"Политизация вопросов передвижения людей, возведение искусственных стен на общем европейском континенте и растущая самоизоляция от России в конечном итоге негативно скажутся на самом ЕС", – заключила Захарова.

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидалось, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.

