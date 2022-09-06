Страны ЕС смогут отказывать в визах гражданам РФ, угрожающим их безопасности

Фото: depositphotos/Mind-Map

У стран Евросоюза будет право отказывать в визах гражданам России, которые могут нести угрозу для их безопасности, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией", – приводит ее слова ТАСС.

Еврокомиссар выразила уверенность в быстром утверждении Советом Евросоюза данного предложения. Она ожидает, что в понедельник, 12 сентября, начнет действовать новый визовый режим в отношении РФ.

После отказа ЕС от упрощенного визового режима с Россией:



визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;

срок рассмотрения запроса будет увеличен с 10 до 15 дней. В особых случаях этот срок может быть увеличен до 45 дней;

долгосрочных и многократных виз для россиян станет меньше либо вообще не будет, обычным станет выдача однократного "шенгена" под даты поездки.

Пока россияне, которые получили многократные визы ранее, смогут использовать их для въезда в страны Евросоюза до истечения срока действия "шенгена". В то же время Юханссон не исключила пересмотра уже выданных гражданам РФ шенгенских виз, уточнив, что в настоящее время их число доходит до 1 миллиона.

Кроме того, Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Также в Совет Евросоюза была внесена инициатива о непризнании загранпаспортов РФ, которые были выданы на освобожденных территориях Украины.

При этом Юханссон заявила о намерении создать удобные условия для выдачи виз российским студентам, диссидентам, представителям гражданского общества и журналистам.

Согласно принятому решению, гуманитарные причины станут приоритетом для выдачи "шенгена" гражданам РФ, визы для туристических целей будут выдаваться в последнюю очередь.

Еврокомиссар также надеется на уменьшение числа выдаваемых россиянам виз не входящими в шенгенскую зону Болгарией, Румынией и другими странами союза.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

Европейские страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

