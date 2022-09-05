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Политика

12:38

В Евросоюзе признали усталость от антироссийских санкций

политика

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал усталость граждан от антироссийских санкций. Об этом он заявил на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Боррель призвал разговаривать с гражданами и разъяснять им, как выглядит ответственность в условиях сегодняшнего украинского кризиса. Кроме того, он выразил уверенность, что необходимо подчеркивать важность усилий по ликвидации энергозависимости от России.

"Наши граждане очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что причиной этого кризиса стали не антироссийские санкции на нефть и уголь, а действия Москвы по превращению энергетики в оружие. Глава дипломатии ЕС выразил озабоченность из-за российской пропаганды, которая "обвиняет в энергетическом кризисе санкции ЕС". Боррель отметил, что она проникает в правительственные круги и СМИ многих стран.

В заключение он призвал парламентариев ЕС увеличить контакты с международными организациями, институтами и иностранными государствами для продвижения своей позиции.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

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Сюжет: Санкции

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