РФ оставила за собой право на ответные меры в связи с решение ЕС по визам – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС приостановить соглашения об упрощенной выдаче виз. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте министерства.
"Не собираемся уподобляться Евросоюзу в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но вместе с тем оставляем за собой право на ответные меры по защите интересов наших граждан и обеспечению собственной национальной безопасности", – говорится в материале.
В заявлении также отмечается, что "Евросоюз скатывается к позорной политике шовинизма и неприкрытой дискриминации по национальному признаку". Как отметила Захарова, европейские страны своими ограничениями нарушают принципы свободы передвижения. Дипломат подчеркнула, что в настоящее время Европа превращается в закрытую крепость.
Кроме того, она обратила особое внимание на то, что это выбор "политических элит ЕС, сделанный без учета мнения граждан". Захарова обвинила их в одержимой русофобии, которая приводит к огромному количеству экономических проблем.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не нужно наказывать граждан Евросоюза в ответ на решение по визам. Министр подчеркнул, что есть отдельные "любимые" персонажи, которые уже включены в санкционный список. Министр сделал акцент на том, что Россия не собирается изолироваться.
31 августа министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Отмечалось, что при этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.
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