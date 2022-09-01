Россия не будет наказывать граждан ЕС в ответ на решение по визам – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что нужно наказывать граждан Евросоюза в ответ на решение по визам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран", – высказался он.

Министр подчеркнул, что есть отдельные "любимые" персонажи, которые уже включены в санкционный список. Лавров сделал акцент на том, что Россия не собирается изолироваться. Он назвал "жалкими людьми" европейских политиков, выступающих за введение ограничений на выдачу виз россиянам.

31 августа министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Отмечалось, что при этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.

До этого глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра подчеркивал, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отмечал важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян.