Россия не будет наказывать граждан ЕС в ответ на решение по визам – Лавров

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что нужно наказывать граждан Евросоюза в ответ на решение по визам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Я считаю, что в ответ на эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран", – высказался он.
Министр подчеркнул, что есть отдельные "любимые" персонажи, которые уже включены в санкционный список. Лавров сделал акцент на том, что Россия не собирается изолироваться. Он назвал "жалкими людьми" европейских политиков, выступающих за введение ограничений на выдачу виз россиянам.
31 августа министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Отмечалось, что при этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.
До этого глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра подчеркивал, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отмечал важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян.
ЕС рассматривает идею освободить от визовых ограничений россиян до 25 лет – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: