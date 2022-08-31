В МИД РФ отреагировали на приостановку ЕС соглашения об упрощенной выдаче виз

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Решение Европейского союза о приостановке действия упрощенного визового режима с РФ не останется без внимания, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор", – заявил замглавы МИД.

Также он выразил возмущение по поводу прекращения, в том числе воздушного сообщения с Россией и назвал такие шаги Запада дикостью и позором.

"Прекратив воздушное и иное сообщение с Россией, дабы лишить возможности граждан ЕС посещать нашу страну, работать у нас, кого они наказывают? Дикость и позор для просвещенной Европы", – отметил дипломат.

Он напомнил, что западные государства делали все, чтобы внести в Хельсинский заключительный акт положение о свободе передвижения. При этом тогда авторитарный Советский Союз дал на это согласие, как и на свободу информации. Однако теперь, подчеркнул Грушко, Евросоюз занимается "сооружением заборов".

31 августа министры иностранных дел Евросоюза приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Однако, отмечалось, что при этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.

До этого глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра подчеркивал, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отмечал важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян.

ЕС усилил давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

