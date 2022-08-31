Страны ЕС не будут признавать паспорта РФ, выдаваемые на освобожденных территориях Украины

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Государства Европейского союза приняли решение не признавать паспорта РФ, которые будут выдавать на освобожденных территориях Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Паспорта, которые будут выдаваться Россией на оккупированных территориях Украины, не будут признаны", – приводит его слова ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел Евросоюза на заседании приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.

Также до этого сообщалось, что страны Евросоюза договорились о необходимости выдачи шенгенских виз специфическим категориям граждан России.

ЕС усилил давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

