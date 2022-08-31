Страны ЕС договорились выдавать визы "специфическим группам россиян"

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Страны Евросоюза договорились, что продолжат предоставлять шенгенские визы специфическим категориям граждан России, несмотря на приостановку соглашения об упрощении визового режима, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.
"Есть общее понимание, что это позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, особенно для конкретных групп людей. Мы не хотим отрезать нас от тех россиян, которые против войны, от гражданского общества", – сказал он по итогам неформальной встречи Совета Евросоюза в Праге.
По словам Борреля, Еврокомиссия подготовит предложения по возможным шагам в отношении уже выданных россиянам "шенгенов". При этом он отметил, что граничащие с РФ и Украиной страны ЕС смогут принять собственные меры по вопросу допуска россиян.
"Эти страны могут принимать национальные меры в соответствии с шенгенским кодексом", – заключил он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел Евросоюза на заседании приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.
До этого Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия сообщили, что планируют принять собственные меры для сокращения числа въезжающих россиян, если Евросоюз не договорится о коллективных действиях.
Государства рассмотрят возможность принятия временных мер на национальном уровне. Согласно заявлению, это необходимо для решения вопросов общественной безопасности, связанных с "увеличением потока граждан России, пересекающих границы".
ЕС усилил давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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