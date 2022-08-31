ЕС приостановит соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ – МИД Венгрии

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Министры иностранных дел Евросоюза на заседании приняли решение о приостановке соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
При этом ЕС не смог согласовать запрет на выдачу виз россиянам, так как многие страны выступили против подобных ограничений.
"В то же время Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощенном визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно. Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет", – приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что визовые ограничения Евросоюза не должны распространяться на всех россиян. Он отметил важность контактов между людьми и назвал нехорошей идеей предложение об ограничении виз для всех россиян. Хукстра пояснил, что рассматриваются меры, которые затронут россиян, приезжающих в Европу за покупками.
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