Лавров заявил о жестком ответе РФ на давление со стороны Запада

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Россия жестко ответит на давление со стороны западных стран, однако ответные меры не нанесут ущерба ей самой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на просветительском марафоне "Знание".

"Открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности – это все было в одночасье перечеркнуто. Будем отвечать жестко, но не во вред себе", – приводит ТАСС его слова.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страны Запада подрывают существующие основы миропорядка, оказывая на РФ незаконное давление.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза достигли компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Он также добавил, что министры иностранных дел Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами. При этом каждая страна союза сможет самостоятельно регулировать допуск россиян через свои границы в ЕС.

