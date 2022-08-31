Путин заработал очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения – Песков

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина очень крепкий "бэкграунд доверия" среди населения.

Пресс-секретарь рассказал, как Путин, находясь еще в должности премьер-министра, приехал в село, которое сильно пострадало от пожара. Он общался с жителями, которые в тот момент находились в крайне тяжелом состоянии.

"Они лишились всего: документов, жилья, школ, одежды, еды. И Путин один их убедил, что через буквально два месяца все будет стоять. И он это сделал", – передает ТАСС его слова.

По мнению Пескова, глава государства обладает сильным даром убеждения. Он не просто разбирается в возможности и сроках реализации поставленных задач, российский лидер имеет бэкграунд с точки зрения доверия, добавил он.

"У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что, если он говорит, он это делает", – резюмировал он.

Ранее Песков заявил, что Путин во время Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов, однако они были слишком кровожадные и недружественные.

Он подчеркнул, что президент РФ обладает прекрасным талантом убеждения. Поэтому причиной того, что Путин не смог убедить оппонентов, являются не качества речи, а кровожадный и недружественный настрой слушателей.

До этого глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил, что оппоненты Москвы на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику. Путин согласился с этим утверждением и заявил, что они "всегда пытаются это сделать".