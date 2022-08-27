Путин использует связи с Ираном для противостояния санкциям США – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Ираном для противостояния санкционному давлению Запада. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Автор статьи Бенуа Фокон отметил, что западные санкции подталкивают Кремль к расширению сферы для работы с союзниками. По его словам, связи России и Ирана вызывают тревогу у США. Там считают, что такое сотрудничество может смягчить последствия санкций, потому что Москва и Тегеран получают новые рынки сбыта.

"В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана", – написал Фокон.

Автор также упомянул о совместных учениях с беспилотниками и о росте товарооборота между двумя странами.

Ранее британский журнал Economist написал, что санкции против России работают не так хорошо, как ожидали на Западе. В материале издания отмечается, что финансовая система России стабилизировалась. Кроме того, страна находит новых поставщиков для некоторых видов импорта, включая Китай.

