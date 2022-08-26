Норвегия поддержала седьмой пакет санкций ЕС против России – МИД королевства

Фото: depositphotos/cookelma

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства.

"Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии", – говорится в заявлении МИД Норвегии.

До этого аналитик Михаил Беляев перечислил наименее зависимые страны от российского газа. По словам специалиста, в число таких входит Норвегия. Он отметил, что у государства есть собственный газ.

Ранее в МИД РФ заявили, что пребывание в стране консула Норвегии, допустившей русофобские высказывания, невозможно. Тогда сообщалось, что Руне Ресаланд обвинила сотрудников гостиницы в некачественном сервисе. Также она заявила, что "ненавидит русских" и что "русский народ не достоин уважения". Видеоролик подобного содержания распространился в Сети.

Европейские страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

