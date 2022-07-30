В Госдуме предложили выдворять иностранцев из РФ за русофобию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Иностранных граждан необходимо выдворять из России за проявление русофобии, таким правом должен быть наделен МИД РФ, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны", – сообщил он РИА Новости.

Он отметил необходимость законодательной проработки данного вопроса.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из отелей России, заявляет о своей ненависти к русским.

В МИД РФ сообщили, что прорабатываюет варианты реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.

В свою очередь, представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что сожалеет о произошедшем с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске.