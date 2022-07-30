МИД РФ подготовит ответ на поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске

Фото: телеграм-канал Mash
Министерство иностранных дел прорабатывает варианты реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно", – написала Захарова.
Она добавила, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.
В Сети ранее было опубликовано видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из отелей России, заявляет о своей ненависти к русским.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому миру была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.
До этого премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Он также предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.
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