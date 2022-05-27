Лавров заявил о тотальной войне, объявленной русскому миру

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Русскому мира была объявлена тотальная война странами Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.

"Вы видите, как США и их сателлиты удваивают, утраивают, учетверяют усилия по сдерживанию нашей страны, используя широчайший инструментарий от односторонних экономических санкций до насквозь лживой пропаганды в глобальном медиапространстве", – цитирует министра РИА Новости

Лавров добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго. Кроме того, США и ряд других государств, зависящих от них, продолжают наращивать усилия по сдерживанию РФ.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что развязанная против России тотальная гибридная война не закончится в ближайшее время.

Турчак подчеркнул, что страны Запада неоднократно и открыто называли своей целью поражение России. В связи с этим необходима быстрая и эффективная работа всех органов власти, отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия".

