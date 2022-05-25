Медведев заявил о научной блокаде России

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России объявлена научная блокада, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Нам объявили блокаду и экономическую, и, к сожалению, даже научную, в том числе речь идет об ограничении доступа к зарубежным технологиям, прекращении контактов с отечественными учеными", – сообщил он на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Политик добавил, что в одних случаях это проявляется открыто, в других – менее явно, "но тем не менее все эти проблемы есть".

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что развязанная против России тотальная гибридная война не закончится в ближайшее время.

Он подчеркнул, что страны Запада неоднократно и открыто называли своей целью поражение России. В связи с этим необходима быстрая и эффективная работа всех органов власти, отметил секретарь генсовета партии "Единая Россия".