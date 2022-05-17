В России необходимо ускорить развитие прикладной науки – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

России нужно сосредоточиться на развитии прикладной науки с применением отечественных разработок. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на совещании по развитию Национального центра физики и математики в нижегородском Сарове.

"Сегодня мы должны ускорить развитие прикладной науки, которая нацелена на конкретные результаты в самой короткой перспективе, и наращивать импортозамещение в самом широком смысле этого слова", – цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, следует развивать отечественные производства, широко использовать собственные оригинальные технологии, не отказываясь при этом от сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

Ранее Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа президента, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

