В Совфеде предложили создать российскую альтернативу "Википедии"

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Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова выступила с инициативой создать отечественную интернет-энциклопедию в качестве альтернативы "Википедии".

"Наше предложение – обеспечить формирование интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные, как альтернативу "Википедии", – сообщила она на круглом столе "Традиционное духовно-нравственное воспитание молодежи в современном образовательном пространстве".

Сенатор уточнила, что Россия обладает достаточными ресурсами для создания такой платформы, передает РИА Новости.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление семи статей о действиях российских военных на Украине.

Это первый в России штраф, наложенный на "Википедию". Причиной такого решения стали, в частности, статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

