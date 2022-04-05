РКН вновь потребовал от "Википедии" удалить фейки о ходе спецоперации на Украине

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Роскомнадзор вновь направил администрации "Википедии" требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации о ситуации на Украине. Решение принято на основании требования Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"В последнее время на "Википедии" стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян", – отметили в РКН.

В ведомстве подчеркнули, что авторы статей, публикуемых в "Википедии", целенаправленно дезинформируют пользователей.

"В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий", – добавили в Роскомнадзоре.

Ранее РКН уже направлял в "Википедию" требование удалить ложную информацию о событиях на Украине. Однако администрация ресурса его не выполнила. Административная ответственность за отказ от удаления противоправной информации по требованию Роскомнадзора, согласно статье 13.41 КоАП РФ, предусматривает штраф до 4 миллионов рублей для юридических лиц.

Впервые Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР 2 марта. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ.

Между тем 31 марта исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" Станислав Козловский заявил, что в "Википедии" не были размещены фейки о спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Он подчеркнул, что весь контент "Википедии" определяется не организацией, а сообществом участников "Википедии". А ко всей информации, которая приводится, указывается источник.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.