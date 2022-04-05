"Википедия" заявила о получении требований от РКН об удалении еще пяти статей

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Роскомнадзор (РКН) на основании решений Генпрокуратуры потребовал у русскоязычной электронной энциклопедии "Википедии" удалить еще пять страниц, посвященных действиям России на территории Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Роскомнадзор решил не дожидаться вторника и прислал уведомления от Генпрокуратуры сразу по пяти статьям. <...> Требуют удалить информацию, но какую именно, не сообщают", – говорится в сообщении "Википедии".
Отмечается, что все пять статей посвящены событиям на территории Украины, которые случились после того, как Россия заявила о начале специальной военной операции. Они внесены в Реестр информации, распространяемой с нарушением закона, к которой относится в частности, недостоверная общественно значимая информация.
Ранее сообщалось, что "Википедию" привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации.
"Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала "Википедия" за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации", – указали в ведомстве.
За неудаление противоправных материалов в установленные законом сроки может наступить административная ответственность в виде штрафа до 4 миллионов рублей.
В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ" Станислав Козловский заявил, что в "Википедии" не были размещены фейки о спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.
"Весь контент "Википедии" определяется не организацией, а сообществом участников "Википедии", которые в спорах решают, как максимально нейтрально назвать ту или иную статью. Никаких фейков там нет. Ко всей информации, которая приводится, указывается источник", – заявил Козловский.
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