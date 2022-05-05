Песков рассказал, пользуется ли Путин "Википедией"

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, пользуется ли Владимир Путин "Википедией". Его слова приводит ТАСС.

По его словам, президент России использует более надежные источники информации.

Ранее Путин во время встречи с гендиректором просветительского общества "Знание" Максимом Древалем сказал, что нельзя пользоваться одной "Википедией". По его словам, востребованной остается объективная, важная и глубокая информация. Российский лидер добавил, что дорого стоит появление талантливых людей, мнению которых можно доверять.

