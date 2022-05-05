Пользоваться одной только "Википедией" невозможно – Путин

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Одной "Википедией" пользоваться нельзя, есть потребность в объективной и глубокой информации. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с гендиректором просветительского общества "Знание" Максимом Древалем.

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться", – цитирует главу государства РИА Новости.

По словам президента, появление талантливых людей, мнению которых можно доверять, дорогого стоит.

Древаль, в свою очередь, согласился со словами Путина и добавил, что в рамках общества "Знание" как раз формируется база информации, которая может выступать в качестве более достоверной и авторитетной альтернативы статьям из "Википедии".

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление статей, дискредитирующих действия Вооруженных сил России на Украине. В частности, причиной такого решения стали материалы о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.