Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление статей о событиях на Украине

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал "Википедию" на три миллиона рублей за неудаление семи статей о действиях российских военных на Украине.

"Суд постановил признать виновной организацию Wikimedia по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление запрещенной в РФ информации")", – приводит слова судьи ТАСС.

Это первый в России штраф, наложенный на "Википедию". Причиной такого решения стали, в частности, статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

Роскомнадзор в начале апреля направил администрации "Википедии" требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации о ситуации на Украине.

Это обращение было повторным – впервые Роскомнадзор потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по тематике специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР 2 марта. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

