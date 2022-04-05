В "Википедии" отреагировали на обвинения в фейках о спецоперации на Украине

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"Википедия" не занимает чью-либо сторону, а авторы статей всегда приводят разные точки зрения на те или иные события. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский, отвечая на обвинения в адрес энциклопедии в антироссийской интерпретации происходящего на Украине.

"Принцип "Википедии" – это нейтральная точка зрения. Во всех статьях приводятся два мнения. Мнение российской стороны всегда достаточно полно представлено, со ссылками на источники. <...> В статьях всегда приводятся две точки зрения, а читатель уже сам должен решать", – объяснил Козловский.

В то же время он признал, что в начале написания статья может иметь эмоциональный характер, недостаточно отражать мнения других сторон, однако в процессе редактирования эти недочеты исправляются. Это, по его словам, касается и заметки о произошедшем в украинской Буче.

Глава "Викимедиа РУ" также прокомментировал возможные санкции в отношении интернет-энциклопедии. Он уклонился от ответа на вопрос о возможной блокировке ресурса, напомнив лишь, что в России уже заблокированы Twitter и соцсети компании Meta (признана экстремисткой и запрещена в РФ). Говоря о планах американского офиса "Википедии" относительно выплаты штрафа, Козловский заметил, что никаких постановлений по этому поводу пока не поступало.

2 марта Роскомнадзор впервые потребовал от "Википедии" удалить ложные данные по теме специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР. В своем обращении ведомство ссылалось на решение Генпрокуратуры РФ. 5 марта в отношении ресурса ведомство направило уже третье предупреждение. В нем говорилось, что энциклопедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

