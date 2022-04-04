Роскомнадзор ограничил доступ к российской версии агрегатора вакансий Jooble

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор ограничил доступ к российской версии ресурса по поиску вакансий Jooble. Об этом свидетельствуют данные сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.

Также в реестр включили белорусскую версию сайта.

Уточняется, что доступ к обеим версиям ресурса ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в рамках регламента блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

При этом 24 февраля украинская компания Jooble объявила о прекращении работы на территории РФ и Белоруссии.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ресурс mult.ru. На сайте были опубликованы 160 серий мультфильмов про персонажа Масяню.