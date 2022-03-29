Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор заблокировал ресурс mult.ru. Об этом свидетельствуют данные сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.

Доступ к порталу ограничен на основании требования Генпрокуратуры РФ в рамках регламента по блокировке сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

На сайте mult.ru были опубликованы 160 серий мультфильмов про персонажа Масяню.

Накануне Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала "Масяня". По информации Генпрокуратуры РФ, в ролике содержалась недостоверная общественно значимая информация о ходе специальной военной операции и дискредитировались Вооруженные силы РФ.