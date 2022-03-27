Генпрокуратура РФ даст правовую оценку высказываниям из интервью Зеленского

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Генеральная прокуратура России даст правовую оценку содержанию опубликованных высказываний украинского лидера Владимира Зеленского в интервью некоторым российским средствам массовой информации и факту их размещения, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что в СМИ появились данные о том, что некоторые журналисты из РФ, в том числе признанные иностранными агентами, провели и разместили интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения", – говорится в заявлении ГП РФ.
Ранее сообщалось, что Союз журналистов России намерен обратиться в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из-за осуществления ими цензуры российских СМИ. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подчеркнул, что требований о блокировке данных ресурсов Союз не выдвигает. Он отметил, что предвзятое отношение к российской прессе должно быть пресечено в соответствии с российским законодательством.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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