YouTube восстановил доступ к каналам Гостелерадиофонда

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Видеохостинг YouTube восстановил доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

Каналы Гостелерадиофонда в YouTube были заблокированы 13 марта. При попытке просмотра контента обозначалось, что канал недоступен для просмотра в стране. Позднее Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналам Гостелерадиофонда.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Роскомнадзор может заблокировать в России видеохостинг YouTube. Первый зампред комитета по информационной политике Сергей Боярский не исключил такой возможности из-за "развития событий на цифровом фронте".

