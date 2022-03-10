Эксперты заявили, что RuTube сможет заменить YouTube в случае блокировки

Фото: depositphotos/Djemphoto

Главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин заявил РИА Новости, что RuTube сможет заменить видеохостинг YouTube в случае ограничения его работы.

"RuTube остается не той площадкой, на которой есть в данный момент жизнь. Но я думаю, что она выстрелит в конечном итоге, как только YouTube в каком-то виде будет отключаться", – сказал он.

Муртазин также отметил, что платная аудитория RuTube пока растет не слишком быстро. При этом, как считает гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, несмотря на популярность YouTube Premium, пользователи будут искать другие варианты.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube полностью приостановил монетизацию в России, включая подписки YouTube Premium и Music Premium. Теперь создатели контента не смогут получать доход от просмотров россиян.

До этого Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Так, оплаченные услуги будут действовать до истечения срока. Однако оплата следующего периода произведена не будет, пользователи потеряют подписку.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

