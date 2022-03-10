YouTube полностью приостановил монетизацию контента в России

10:57
YouTube полностью запретил монетизацию для российских пользователей
Видеохостинг YouTube полностью приостановил монетизацию в России. Создатели контента не смогут получать доход от просмотров россиян, передает "Интерфакс".
"Мы расширяем приостановку на все возможности монетизации, включая подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство каналов, суперчаты, суперстикеры и мерч для зрителей из России", – говорится в сообщении видеохостинга.
При этом ограничение не коснется получения дохода от пользователей из других стран.
Ранее Google ограничил покупку приложений в Play Market для пользователей из России из-за нарушений работы платежных систем. Так, оплаченные услуги будут действовать до истечения срока. Однако оплата следующего периода произведена не будет, пользователи потеряют подписку.
Накануне стало известно, что покупка платных приложений в App Store по российским картам с 10 марта будет недоступна. В связи с этим россиянам посоветовали заранее положить деньги на Apple ID или пополнять свою учетную запись по номеру телефона.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт посоветовал россиянам скопировать данные из облаков Google и iCloud
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